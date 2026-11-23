Російські атаки на Житомирщину цієї ночі зачепили цивільні об'єкти та залізничну інфраструктуру. В одному з районів області ворог націлився на дитячий садок, а поблизу залізничної станції вдарив по тепловозу.

Про наслідки російських атак повідомила Житомирська обласна військова адміністрація. Що пошкодили російські атаки на Житомирщині? У Коростенському районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника пошкоджено господарську будівлю та вікна приватного житлового будинку. Також ворожий БпЛА атакував тепловоз поблизу залізничної станції. У Житомирському районі російські військові спрямували удар на дитячий садок. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Пожежі, що виникли внаслідок російських атак, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати цивільну та критичну інфраструктуру Житомирської області.



Зокрема, 22 листопада ворог завдав чотирьох ударів безпілотниками по енергетичних об'єктах Житомирщини, намагаючись залишити мешканців регіону без світла та тепла.