Удар по центру Харкову: кількість постраждалих зросла, серед них є 1,5-місячне немовля

Харків опинився під комбінованою атакою ворога. Внаслідок ударів по центру міста у ніч проти 7 червня є постраждалі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Важливо Харків переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни, – Терехов

Станом на 4:14 двоє людей постраждали внаслідок "прильотів" ворожого БпЛА в Основ'янському районі Харкова. Серед них є 1,5-місячна дитина. Через кілька хвилин ще один постраждалий звернувся за допомогою до лікарів.

Синєгубов додав, що медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.