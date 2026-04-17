ССО уразили важливу базу засекреченого центру "Рубікон": на місці – багато вибухів і пожежа

ССО завдали удару по логістичній базі російського центру безпілотних технологій "Рубікон" у Мангуші, розташованому в окупованій частині Донецької області.

Атаки завдали у ніч на п'ятницю, 17 квітня. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Яких втрат завдали ворогу?

Російські об'єкти на окупованих територіях за допомогою дронів атакували підрозділи ССО, які спеціалізуються на ударах безпілотників у тилу противника на середній відстані. На місці сталися вибухи і великі пожежі.

Центр "Рубікон" використовує проти українських військових майже всі ударні та розвідувальні дрони, наявні у Росії, за винятками "Шахедів" і "Гераней". Застосовують і FPV-дрони, зокрема й ті, що на оптоволокні.

Крім вищезгаданого, вони застосовують ударні "Молнії" та "Ланцети", і навіть розвідувальні апарати ZALA, "Орлани", SuperCam, а також морські дрони, що свідчить про вкрай високу важливість цієї бази для ворога.

Ураження та знищення логістичних центрів противника суттєво знижують його боєздатність. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога вести війну проти України,

– ідеться у повідомленні.

