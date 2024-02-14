У Путіна вперше відреагували на потоплення "Цезаря Кунікова"

Україна потопила черговий російський корабель. У Кремлі вперше відреагували на атаку по "Цезарю Кунікову".

Кремль не буде коментувати потоплення чергового судна. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков, передає 24 Канал.

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Прерогатива міноборони Росії

За словами Пєскова, Кремль не коментує повідомлення про атаку на російський корабель у Чорному морі. Він пояснив, що причина в тому, що це пов'язано з перебігом спецоперації.

Коментарі – прерогатива міноборони,

– заявив Пєсков.

Раніше російські пропагандисти наполягали, що "весь екіпаж живий". Водночас власні джерела "Кримського вітру" повідомили, що до лікарень привезли поранених та загиблих.

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