У Путіна вперше відреагували на потоплення "Цезаря Кунікова"
14 лютого 2024, 12:49Читать новость на русском
Україна потопила черговий російський корабель. У Кремлі вперше відреагували на атаку по "Цезарю Кунікову".
Кремль не буде коментувати потоплення чергового судна. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков, передає 24 Канал.
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Прерогатива міноборони Росії
За словами Пєскова, Кремль не коментує повідомлення про атаку на російський корабель у Чорному морі. Він пояснив, що причина в тому, що це пов'язано з перебігом спецоперації.
Коментарі – прерогатива міноборони,
– заявив Пєсков.
Раніше російські пропагандисти наполягали, що "весь екіпаж живий". Водночас власні джерела "Кримського вітру" повідомили, що до лікарень привезли поранених та загиблих.
У ГУР прокоментували удар по ВДК "Цезар Куніков"
- Місію виконали досвідчені спецпризначенці з "Групи 13" ГУР МО України. Ворожий корабель отримав критичні пробоїни та почав тонути.
- Повідомляється, що пошуково-рятувальна операція обернулася невдачею.
- Великий десантний корабель "Цезар Куніков" проєкту 775 – одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Корабель використовувався Росією під час воєн проти Грузії, Сирії та України.