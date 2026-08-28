Росіяни вдарили по "Епіцентру" в Запоріжжі: кількість постраждалих зростає

Цивільна інфраструктура Запоріжжя 28 серпня знову опинилася під підступним ворожим ударом. Внаслідок чергової атаки пошкоджень зазнав торговельний центр.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок чергової атаки окупантів будівлю цивільного об'єкта було пошкоджено.

Що відомо про наслідки атаки?

У мережі писали, що "прилетіло" по одному з об'єктів мережі "Епіцентр". Пізніше цю інформацію підтвердив Федоров, опублікувавши кадри наслідків атаки.

На місці події негайно розпочали роботу всі необхідні екстрені та профільні служби для фіксації чергового злочину проти цивільного населення.

Станом на 9:08 відомо про 4 постраждалих.

Над торговельним центром здіймається стовп чорного диму. Очевидці повідомляють, що загасити пожежу надзвичаникам наразі не вдається. Займання охопило територію близько 2 тисяч квадратних метрів.

У Запоріжжі внаслідок атаки Росії горить ТЦ "Епіцентр": дивіться відео

Зазначимо, що це далеко не перший випадок цілеспрямованого терору торговельної інфраструктури регіону. Як повідомлялося раніше, загарбники завдавали ударів по ТЦ у Запоріжжі.

Також напередодні, 27 серпня, під обстрілом опинився ТЦ у Харкові. На жаль, там загинув чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали.

21 серпня російські війська атакували безпілотниками торговельний центр у Кривому Розі. Унаслідок удару загинули 16 людей, ще 136 осіб дістали поранення, серед постраждалих – 26 дітей.