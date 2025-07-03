Удар по ТЦК в Полтаві: все, що відомо про атаку та її наслідки

У четвер, 3 липня, російські війська завдали удару по Полтаві. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського міського ТЦК та СП.

Про наслідки атаки, кількість загиблих та постраждалих повідомляє 24 Канал.

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Які наслідки удару по Полтаві