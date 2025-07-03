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24 Канал Новини України Удар по ТЦК в Полтаві: все, що відомо про атаку та її наслідки
3 липня, 12:09
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Удар по ТЦК в Полтаві: все, що відомо про атаку та її наслідки

Дарія Черниш

У четвер, 3 липня, російські війська завдали удару по Полтаві. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського міського ТЦК та СП.

Про наслідки атаки, кількість загиблих та постраждалих повідомляє 24 Канал.

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Які наслідки удару по Полтаві

12:10, 03 липня

Триває ліквідація наслідків

У міській раді повідомили, що до ліквідації залучено сотні працівників і техніка. 

За медичною допомогою звернулась 21 людина

Пошкоджено понад 20 будівель, 9 багатоквартирних будинків, 7 приватних, 1 школа, підприємства і десятки авто.

12:05, 03 липня

Внаслідок обстрілу є постраждалі військові

Травми отримали двоє працівників ТЦК та СП і двоє військовослужбовців ЗСУ, які перебували на місці влучання.

10:25, 03 липня

У Полтаві є жертви через атаку

У Сухопутних військах повідомили про загиблих та поранених. Додаткова інформація щодо жертв буде повідомлена згодом.

На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-поміж цивільних,
– йдеться в повідомленні.

10:20, 03 липня

Окупанти обстріляли Полтавський міський ТЦК та СП

У Сухопутних військах підтвердили влучання дрона у будівлю ТЦК та СП. Там виникла пожежа. 

Ще одне влучання поблизу нього спричинило займання на території приватного житлового будинку.

09:15, 03 липня

Дронова атака на Полтаву

Вранці Полтаву масовано атакували російські безпілотники. Внаслідок атаки є жертви та загиблі.

 