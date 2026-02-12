Сили оборони вразили Ухтинський НПЗ на рекордній відстані: що про нього відомо
- Сили оборони України завдали удару по Ухтинському НПЗ, встановивши новий рекорд за відстанню ураження – 1750 км від кордону.
- У результаті удару виникла пожежа на установках заводу, який входить до структури ПАТ "Лукойл" та забезпечує російську армію паливом.
12 лютого підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони завдали удару по Ухтинському нафтопереробному заводу в місті Ухта. Завод знаходиться на відстані близько 1750 кілометрів від державного кордону України.
Це новий рекорд по відстані уражених об'єктів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Дивіться також "Фламінго" атакували один із найбільших арсеналів боєприпасів росіян, – Генштаб
Що відомо про влучання?
За попередніми даними, у результаті удару виникла пожежа на технологічній ділянці АВТ та установці вісбрекінгу.
Зверніть увагу! Основна функція цієї установки – зниження в'язкості нафти для виробництва товарного мазуту та додаткових легких фракцій, таких як бензин і газойль.
Ухтинський завод входить до структури ПАТ "Лукойл" і переробляє близько 4,2 мільйона тонн нафти на рік. Основні продукти підприємства – автомобільний та прямогонний бензини, дизельне пальне, мазут та вакуумний газойль.
Завод активно задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.
Що відомо про інші уражені об'єкти?
Сили оборони України в ніч на 12 лютого завдали удару по великому арсеналу боєприпасів у Волгоградській області та оборонному підприємству в Тамбовській області. На ТОТ Запорізької області та Волгоградському нафтопереробному заводі зафіксовані вибухи та пожежі внаслідок ударів, масштаби руйнувань уточнюються.
Напередодні українські сили завдали ударів по центру підготовки пілотів БпЛА та виробництву FPV-дронів на окупованій частині Запорізької області. Окрім атак на окупованих територіях, успіхи були досягнуті й на території Росії, зокрема біля Тьоткіного Курської області.
Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив пошкодження об'єктів на полігоні Капустин Яр у Росії, зокрема споруди для обслуговування балістичних ракет. Сили оборони України завдали ударів по ворожих стратегічних об'єктах на ТОТ.