Сили оборони вразили Ухтинський НПЗ на рекордній відстані: що про нього відомо

12 лютого підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони завдали удару по Ухтинському нафтопереробному заводу в місті Ухта. Завод знаходиться на відстані близько 1750 кілометрів від державного кордону України.

Це новий рекорд по відстані уражених об'єктів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про влучання?

За попередніми даними, у результаті удару виникла пожежа на технологічній ділянці АВТ та установці вісбрекінгу.

Зверніть увагу! Основна функція цієї установки – зниження в'язкості нафти для виробництва товарного мазуту та додаткових легких фракцій, таких як бензин і газойль.

Ухтинський завод входить до структури ПАТ "Лукойл" і переробляє близько 4,2 мільйона тонн нафти на рік. Основні продукти підприємства – автомобільний та прямогонний бензини, дизельне пальне, мазут та вакуумний газойль.

Завод активно задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Що відомо про інші уражені об'єкти?