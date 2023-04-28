Ми всі в крові, – жителька будинку в Умані не стримала сліз

Жителька будинку в Умані, по якому ракетою вдарили окупанти, звернулася до росіян у перші хвилини після прильоту

Дівчина показала зруйнований дім. Там повибивало вікна, все розкидало вщент. Відео оприлюднили в мережі, передає 24 Канал.

До теми Удар по багатоповерхівці в Умані: загинули 3 людей

Ми всі в крові. Я так злякалась,

– у сльозах говорить дівчина.

Вона наголосила, що ненавидить окупантів, а потім показала пожежу в будинку.

Удар по Умані: що відомо

Росіяни вночі 28 квітня масово атакували Україну ракетами. Українські сили ППО збили 21 з 23 крилатих ракет.

На жаль, одна ракета влучила у багатоповерхівку в Умані. Там триває рятувальна операція. На місці працюють надзвичайники та медики.

На жаль, відомо про трьох загиблих. Ще щонайменше 8 людей постраждали.

Зазначимо, що ракети також влучили у Дніпрі. Там загинула молода жінка та 2-річна дитина. Ще троє людей отримали травми. Внасладок влучання в булинок виникла пожежа, яку згодом локалізували.

В Українці на Київщині уламки ракети теж потрапили в будинок. Постраждала маленька дівчинка, її забрали до лікарні.