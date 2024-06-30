Люди згоріли живцем: деталі підступного удару Росії по Вільнянську

У суботу, 29 червня, російська армія завдала смертельного удару по Вільнянську на Запоріжжі. Перший вибух пролунав о 17:50, коли місцеві просто відпочивали, гуляючи з дітьми у парку та п'ючи каву.

І саме у цей час ворог підступно обстріляв центр міста. Журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва в етері 24 Каналу поділилася деталями терористичного удару противника.

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Моторошні подробиці удару по Вільнянську

За словами депутатки, станом на 30 червня відомо про 7 загиблих. Серед них троє дітей: 10-річна Дарина, 17-річна Карина та 15-річний Ілля. Очевидці розповіли, що хлопець згорів живцем, коли їхав на мопеді. Жахливі кадри згорілого транспорту, мабуть, побачив уже весь світ.

Проте агресор у своїй пропаганді цинічно представив, що удар буцім був завданий по військовому об'єкту у Вільнянську. Утім, нічого подібного там і близько немає, це просто центр міста. Зокрема, того вечора там гуляли одинадцятикласники й святкували випускний.

На тлі цього ворожі канали транслюють, як у Росії проходять масові заходи під назвою "Алиє паруса". Їхні діти відзначають це свято та співають пропагандистські пісні в той час, коли по наших дітях завдають ударів та вбивають,

– зазначила Аліса Сисоєва.

Щойно стало відомо про удар, на місце виїхали рятувальники. Близько 23:00 вони відзвітували, що перестали працювати, адже знову почався обстріл. 38 постраждалих доправили у лікарню, 6 – перебувають у тяжкому стані. Ближче до вечора лікарі повідомлять про їхній стан.

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Нагадаємо, що трагедія 29 червня у Вільнянську вже не перша. У цьому місті росіяни поставили жахливий рекорд по вбивствах. Приміром, 2 роки тому ворог обстріляв пологовий будинок. Унаслідок атаки загинув хлопчик, якому було лише два дні.