Прицільний і жорстокий удар Росії: у Вільнянську серед жертв є діти

Росія 29 червня завдала ракетного по центру Вільнянська Запорізької області. Окупанти вбили щонайменше 7 людей, зокрема, двох дітей.

Бійці Путіна прицільно, цинічно та жорстоко вдарили по цивільних посеред вихідного дня, наголосив міністр внутрішніх справ.

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На Запоріжжі серед жертв ракетного удару діти

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Глава МВС повідомив, що станом на 20:15 загинуло 7 людей, з них 2 дітей. Ще 18 осіб, зокрема, 4 неповнолітніх – травмовано.

Внаслідок ворожих влучань сталося загоряння торгових приміщень, домоволодінь і транспортних засобів. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

Завдяки оперативному реагуванню ДСНС всі пожежі вже ліквідовані. Надзвичайники проводять пошуково-рятувальну операцію. Також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери й інші профільні служби.

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Наслідки російського удару / Фото ДСНС

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьких загиблих внаслідок російського удару. Вічна пам'ять!