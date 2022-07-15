Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці

Правоохоронці ідентифікували 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей.

Серед жертв росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років. Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Важливо На місце загибелі маленької Лізи у Вінниці люди досі несуть квіти та іграшки

Що відомо про загиблих дітей

Один хлопчик під час удару проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою.

Інший чекав дядька в припаркованому авто. Родича хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, він госпіталізований.

Маленька Ліза загинула, коли йшла з мамою на заняття. До речі, мама зараз перебуває у важкому стані в лікарні.

Зробили понад 200 ДНК-тестів

За словами Клименка, 14 родичів безвісти зниклих осіб здали свої біологічні зразки. Фахівці вже провели понад 200 співставлень виділених ДНК-профілів.

Особи 12 із 19 людей встановили саме за допомогою тестів ДНК.

У лікарні – 80 людей

За допомогою медиків звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Зокрема, 4 дитини.

Нагадаємо, зранку 14 липня за 20 хвилин після повітряної тривоги у Вінниці пролунали вибухи. Ворог запустив ракети "Калібр" у цивільні об'єкти в центрі міста, де були офісні приміщення. Удар був посеред білого дня, коли в центрі міста було багато людей.