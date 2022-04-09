Удар по вокзалу Краматорська, ЗСУ відбили 7 ворожих атак: відеодайджест 44 дня війни

9 квітня 2022 , 04:58
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Джерело:

Міністерство оборони України

У Міноборони України опублікували дайджест 44 дня війни. Український народ продовжує героїчно боротися з російськими окупантами.

Російські загарбники продовжують обстрілювати Луганщину фосфорними снарядами. На Донеччині Росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська.

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Також у дайджесті від Міноборони повідомили, що:

  • окупанти знищили архів, який упродовж багатьох років збирали на ЧАЕС;
  • міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до країн-партнерок. Він наголосив, що Росія розпочала війну проти усього цивілізованого світу;
  • від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 19 тисяч осіб;
  • ЗСУ героїчно відбили 7 атак ворога, українські захисники знищили 4 російських танки та 2 артсистеми;
  • завершився перший етап розмінування Ірпеня;
  • ще 5 українських військових стали Героями України;
  • ансамбль пісні й танцю ЗСУ провів концерт у метрополітені Києва.

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Автор: Мар'яна Бекало