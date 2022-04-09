Удар по вокзалу Краматорська, ЗСУ відбили 7 ворожих атак: відеодайджест 44 дня війни

У Міноборони України опублікували дайджест 44 дня війни. Український народ продовжує героїчно боротися з російськими окупантами.

Російські загарбники продовжують обстрілювати Луганщину фосфорними снарядами. На Донеччині Росія завдала ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська.

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Також у дайджесті від Міноборони повідомили, що:

окупанти знищили архів, який упродовж багатьох років збирали на ЧАЕС;

міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до країн-партнерок. Він наголосив, що Росія розпочала війну проти усього цивілізованого світу;

від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 19 тисяч осіб;

ЗСУ героїчно відбили 7 атак ворога, українські захисники знищили 4 російських танки та 2 артсистеми;

завершився перший етап розмінування Ірпеня;

ще 5 українських військових стали Героями України;

ансамбль пісні й танцю ЗСУ провів концерт у метрополітені Києва.

44 день війни: дивіться відеодайджест 18+