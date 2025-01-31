14 мільйонів тонн нафти на рік: у Волгограді було уражено один з найбільших НПЗ Росії, – ЦПД

У ніч проти 31 січня у Волгограді чули вибухи. Зазначається, під атаку потрапив один з найбільших нафтозаводів у Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис глави ЦПД Андрія Коваленка.

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Що відомо про вибухи на Волгоградському НПЗ

Андрій Коваленко розповів, що вночі було уражено Волгоградський нафтопереробний завод, який є одним з найбільших у Росії.

Його проєктна потужність переробки становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії,

– вказує він.

Глава Центру протидії дезінформації вказує, що на заводі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне.

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Російська влада офіційно підтвердила, що на території нафтопереробного заводу сталася пожежа, однак традиційно запевнила, що це через "падіння уламків" – загоряння нібито ліквідували.

Зауважимо, вранці у міноборони Росії відзвітували, що впродовж ночі силами ППО було нібито перехоплено та знищено 49 БпЛА. Над Волгоградською областю "збили" 8 безпілотників.