Зайнявся через падіння уламків: у Луцьку жінка рятувалась з палаючого будинку через вікно

Так, 22 червня внаслідок ранкової атаки Росії у селі Прилуцьке Луцької громади уламки спричинили пожежі та пошкодили цивільні будівлі. Одна з них була повністю зруйнована.

Про це розповів староста села Петро Сущук. З його слів, місцеві жителі не травмувалися, але в одному із житлових будинків згорів дах та одна із кімнат.

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Одна з жінок тікала через вікно

Це дах зайнявся, і кухня зайнялася, добре, що на час тривоги, людина, яка знаходилася всередині будівлі, вона встигла її покинути,

– розповів староста.

Родичка власника, яка живе у цьому будинку, розповіла, що на момент вибухів була одна, перед тим чула три гучні звуки. Під час четвертого вибуху виникла пожежа. З будинку жінці вдалося втекти через вікно.

Водночас 69-річна сусідка Любов Солтис, яка мешкає навпроти, розповіла з вікон її оселі повилітало скло, у стінах залишились уламки боєприпасу.

Зокрема, одним із постраждалих внаслідок нічної атаки росіян виявився 61-річний житель Луцької громади Сергій Панасюк. Уламки ворожої ракети знищили усе його господарство. За словами пана Сергія, у вогні згоріли кролі, свині та цесарки, яких він вирощував не один рік.

Нагадаємо, вночі на Волині працювала протиповітряна оборона. У ДСНС раніше повідомили, що внаслідок падіння уламків трапились 2 пожежі — горіла господарська будівля та житловий будинок в Луцькому районі.