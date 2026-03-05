Після удару по заводу "Іскандерів": як довго Росія не зможе робити нові ракети

Україна атакувала ракетами "Фламінго" завод з виробництва ракет для комплексів "Іскандер", "Ярс" та "Булава" у Воткінську в Удмуртії. Удари були настільки точними, що завдали суттєвих руйнувань підприємству російського ОПК. Внаслідок цього у ворога виникли проблеми з виробництвом ракет.

Про це у розмові з 24 Каналом сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, припустивши, коли росіяни зможуть відновити завод та виробництво ракет. Також Володимир Зеленський наголосив, що всі ракети, які атакували завод у Воткінську, досягли цілей, попри роботу російської ППО, і він вважає це успіхом для української оборонної індустрії.

Скільки часу потрібно для відновлення процесів на Воткінському заводі?

Лакійчук наголосив, що під час атаки заводу в Удмуртії, три українські ракети прорвали протиповітряну оборону противника. Проте невідомо, скільки ракет було запущено з території України.

Зокрема зруйновано гальванічний цех, де фактично формуються корпуси для балістичних ракет, зокрема для "Іскандерів". Звісно, що без корпусу – це не ракета,

– наголосив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Для відновлення цих процесів на підприємстві за різними оцінками потрібно від півтора місяця до пів року. Також, за словами Павла Лакійчука, більшість експертів схиляється до думки, що Москва не зможе виробляти нові "Іскандери" щонайменше 2 – 2,5 місяці.

Варто знати. Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що удар по Воткінському заводу значно погіршив ситуацію щодо стратегічного ресурсу балістичних ракет Росії. Тому через атаку і руйнування для поновлення запасів ракет противнику буде необхідно від трьох місяців до пів року.

Проте не варто забувати, що Росія ще може отримати відповідну підтримку від Північної Кореї.

Що відомо про ураження заводу з виробництва "Іскандерів" в Росії?