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24 Канал Новини світу У Росії знову гаряче: "Атеш" ударив по паливній логістиці окупантів у Воронежі
28 березня, 07:31
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У Росії знову гаряче: "Атеш" ударив по паливній логістиці окупантів у Воронежі

Надія Батюк
Основні тези
  • Партизанський рух "Атеш" здійснив диверсію на залізниці у Воронезькій області, знищивши релейну шафу.
  • Диверсія порушила рух поїздів з паливом, що допомагає знизити боєздатність російської армії.
  • Воронеж є ключовим для постачання палива російській армії, а затримки можуть спричинити брак пального та хаос у військах.

У Росії вкотре неспокійно. Агенти партизанського руху "Атеш" провели успішну диверсію на залізниці у Воронезькій області.

Там знищили релейну шафу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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Що відомо про удар у Воронежі

За даними "Атеш", внаслідок диверсії на залізниці порушено рух поїздів з паливом з великої нафтобази. Там пояснюють, що Воронеж відіграє ключову роль у постачанні російської армії, адже поблизу зосереджено кілька нафтобаз, звідки пальне вирушає до прикордонних регіонів та зони бойових дій.

Будь-яка затримка допомагає знизити боєздатність ворога, спричинити брак палива для техніки та зростання хаосу у російських військах.

У Воронежі знищили релейну шафу: відео "Атеш"

В "Атеш" зазначають, що цю диверсію провели раніше. Проте інформацію публікують тільки зараз для безпеки агента.

Додамо, що Росія продовжує зазнавати втрат. Нещодавно тривожно було і в Криму. Там дрони спецпідрозділу ГУР МО України Prymary знищили ворожі радіолокаційні системи. Під удар потрапили буксир "Фьодор Урюпін" та Камаз окупаційних військ.