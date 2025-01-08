"Кров іде з грудної клітки": Зеленський показав перші кадри після авіаудару по Запоріжжю

Росіяни завдали чергового цинічного авіаудару по Запоріжжю 8 січня. Президент України показав перші миті після авіаудару.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. На опублікованому відео можна побачити, що вулиці вкритті тілами невинних людей.

Дивіться також Вулиці вкриті тілами невинних: моторошні наслідки атаки на Запоріжжя

Якими були перші миті після авіаудару по Запоріжжю

Зеленський показав наслідки удару по Запоріжжю: дивіться відео (Увага! Відео містить чутливі кадри)

Зеленський наголосив на тому, що удень 8 січня росіяни свідомо завдали удару по Запоріжжю. Президент додав, що наразі відомо про десятки поранених внаслідок атаки, їм надається допомога. На жаль, відомо про 13 загиблих. Президент зауважив, що кількість жертв може зрости.

Немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди,

– наголосив український лідер.

Зеленський додав, що за кожну терористичну атаку потрібно чинити тиск на Росію. Він зазначив, що надійним мир "можливий лише завдяки силі".