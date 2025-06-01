Комбінована атака на Запоріжжя: в ОВА показали фото наслідків ворожого удару

Уночі неділі, 1 червня, Росія завдала 7 ударів "Шахедами" та ракетою по Запоріжжю. Постраждали обласний центр і район.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням начальника Запорізької ОВА Івана Федорова на Національну поліцію. На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС і комунальні міські служби.

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Росія атакувала Запоріжжя

Унаслідок вибухів у Запоріжжі розпочалися пожежі, зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено довколишні домоволодіння, об'єкти інфраструктури, а також транспортні засоби.

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Зокрема, за даними Федорова, понівечено 3 багатоквартирних і 29 приватних будинків, а також 10 нежитлових будівель.

Поранено 3 людини – двоє жінок і чоловік, яким надали необхідну медичну допомогу.

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Нагадаємо, вночі 1 червня окупанти також атакували Білгород-Дністровський район Одеської області. Пошкоджено приватні домоволодіння й корпус бази відпочинку. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.