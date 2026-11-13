Росія влучила по п'ятиповерхівці у Запоріжжі: багато поранених, серед них – діти

Вдень росіяни вдарили по п'ятиповерховому житловому будинку в Космічному районі Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені квартири на трьох поверхах.

У квартирах на другому та третьому поверхах виникли пожежі, також загорілися автомобілі у дворі. Про це розповіли в ОВА.

Які наслідки атаки на Запоріжжя?

Внаслідок російського удару 13 людей поранені, з них 5 дітей.

На місці удару рятувальники деблокували 14 людей, які опинилися заблокованими у своїх квартирах.

У ДСНС уточнили, що за однією з адрес внаслідок удару пошкоджені квартири у п'ятиповерхівці та фасад будинку. За іншою – пошкоджені квартири та фасад п'ятиповерхівки.

Удар по Запоріжжю / ДСНС

Порятунок домашніх улюбленців зі зруйнованого будинку: дивіться відео

Наслідки обстрілу Запоріжжя: дивіться відео

До слова, 13 листопада 2026 року близько 06:34 росіяни завдали ударів по Запоріжжю, застосувавши РСЗВ. Засоби ураження поцілили по житловій забудові. Внаслідок обстрілу зруйновано та пошкоджено приватні домоволодіння. Загинув 17-річний хлопець. Серед чотирьох поранених – 10-річний хлопчик.