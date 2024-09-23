Людей довелося деблокувати, 5 жінок перебувають у лікарні, – ДСНС про удар по Запоріжжю

У Запоріжжі рятувальники продовжують працювати на місці влучання. З будинку, який постраждав унаслідок обстрілу, довелося деблокувати громадян.

Про це в етері телемаратону розповіла начальниця відділу зв’язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю ДСНС Запоріжжя Юлія Баришева, передає 24 Канал.

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Що розповіли у ДСНС про удар по Запоріжжю

Юлія Баришева зазначила, що з перших хвилин російських авіаударів по Запоріжжю рятувальники були на місці влучання і почали активно надавати допомогу населенню. Станом на 11:38 було відомо про 17 постраждалих.

Сьогодні вранці співробітники аварійно-рятувальної комунальної служби винесли ще одну жінку з її помешкання і передали медикам. На цей час в лікарнях перебувають 5 жінок. Рятувальники, крім того, змогли врятувати та евакуювати 27 осіб,

– сказала речниця ДСНС Запоріжжя.

Вона також зазначила, що тип боєприпасу, який окупанти використали для обстрілу Запоріжжя, встановлюють експерти, тому не можна зараз остаточно сказати, що це були КАБи або якийсь інший вибухонебезпечний предмет.

"На місці події працювали 92 рятувальники та 19 одиниць техніки. Сьогодні зранку почалися відновлювальні роботи і активно долучаються спецтехніка рятувальників і ми надаємо допомогу комунальникам, волонтерам у розбиранні завалів", – наголосила Юлія Баришева.

Чи можна буде відновити пошкоджені будинки у Запоріжжі

Речниця ДСНС Запоріжжя сказала, що будинки можна буде відновити. Але буде дуже багато роботи.

Крім того, що ми відновлюємо будинок, ми евакуювали людей, нам довелося ліквідовувати наслідки пожежі. Горів балкон в одній з квартир багатоповерхівки, а також автівка на загальній площі 10 квадратних метрів,

– пояснила Юлія Баришева.

Вона наголосила, що на всю рятувальну операцію знадобилося, за 40 хвилин працівники служби змогли вивести всіх людей в безпечне місце, а потім протягом трьох годин ліквідували наслідки авіаудару. А сьогодні зранку вже почалися відновлені роботи.