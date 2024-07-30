Б'ють в те саме місце: росіяни завдали новий удар по Запоріжжю

Росія регулярно обстрілює Запорізьку область і обласний центр. У Запорізькій ОВА повідомляють, що російська армія атакувала інфраструктурний об'єкт у Запоріжжі, однак він не працює з початку повномасштабного вторгнення.

Росіяни суттєво збільшили обстріли Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Б'ють по об'єкту, який не працює

За словами Федорова, цей об'єкт не діє вже понад два з половиною роки – від початку повномасштабного вторгнення.

У передмісті обласного центру ворог уражає інфраструктурний об'єкт, вдруге за останні три дні. По одному та тому самому об'єкту ворог намагається поцілити, вважаючи, що там є якесь життя,

– зазначив Федоров.

Голова ОВА також повідомив, що російська армія значно посилила обстріли прифронтових населених пунктів Запорізької області та лише за останню добу пошкодила 11 будинків.

Нагадаємо, напередодні на Запоріжжі знайшли уламок ворожого дрона на енергетичному об'єкті. Однак, знеструмлень не було.