Удар по заводу компонентів для російських ракет: що видно на супутникових знімках

У ніч проти 25 вересня Сили оборони України завдали ударів по 3 заводах, що працюють на російський ВПК. Одним з уражених об'єктів був НПП "Завод Іскра" в Ульяновську.

Завод зазнав руйнувань. Про це повідомив OSINT-канал Dnipro Osint (Гарбуз).

Що видно на супутникових знімках?

За оцінкою телеграм-каналу, більшість влучань по будівлі припала на фасад, а не дах. Вони наголосили, що на супутникових фото можна побачити приблизно 18% пошкоджень.

Як видно на знімках, більшість влучань припала на фасад будівлі, а не на дах. Через це супутник не зафіксував близько 80% влучань: із 11 підтверджених на знімках видно пошкодження лише від двох,

– підкреслили аналітики.

OSINT-канал повідомив, що ураження фасаду може спричинити значно серйозніші внутрішні пошкодження, ніж удар по даху. Особливо якщо за стінами розташовані виробничі приміщення та обладнання.



Супутникові кадри удару по заводу / Фото Dnipro Osint

Зверніть увагу! "НПП Завод Іскра" в Ульяновську входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей". Він бере участь у кооперації з виробництва керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А та бойових машин 72В6 зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С" та його модифікацій.

У ніч на 25 вересня українські сили завдали ударів по 3 підприємствах військово-промислового комплексу Росії. Серед них "Завод Искра", розташований в Ульяновську. Також були влучання по об'єктах у Тульській та Воронезькій областях, на яких виготовляють тверде ракетне паливо.