Ураження заводів "Газпрому" та "Лукойлу": у СБУ розповіли деталі
- У ніч проти 3 лютого СБУ атакувала дронами Волгоградський НПЗ та Астраханський газопереробний завод, які є важливими постачальниками пального для російської армії.
- На Волгоградському заводі були пошкоджені факельне господарство та технологічні установки, а на Астраханському ГПЗ - комплекс переробки газового конденсату, що призвело до пожежі та евакуації робітників.
У Росії видалась неспокійна ніч проти 3 лютого. там під ударом опинилось одразу кілька заводів.
Цієї ночі свою порцію дронових санкцій від Служби безпеки України отримали відразу два російські підприємства – Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод. Про це пише 24 Канал із посиланням на джерела в СБУ.
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Що відомо про це
Джерела відзначили, що обидва уражені об’єкти є великими виробниками пального для російської армії. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в Росії, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів, що переробляє 12 мільярдів газового конденсату щорічно.
На заводі спалахнула пожежа: дивіться відео
Також за інформацією джерел, на Волгоградському заводі дрони СБУ та ССО уразили факельне господарство, установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21. На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали.
На об'єктах суттєві пошкодження: дивіться відео
Це вже п‘ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії Росії,
– мовиться в повідомленні.
Крім цього, джерело додало, що дронова санкційна політика доводить свою ефективність.