Ураження заводів "Газпрому" та "Лукойлу": у СБУ розповіли деталі

У Росії видалась неспокійна ніч проти 3 лютого. там під ударом опинилось одразу кілька заводів.

Цієї ночі свою порцію дронових санкцій від Служби безпеки України отримали відразу два російські підприємства – Волгоградський НПЗ ("Лукойл-Волгограднафтопереробка") та Астраханський газопереробний завод. Про це пише 24 Канал із посиланням на джерела в СБУ.

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Що відомо про це

Джерела відзначили, що обидва уражені об’єкти є великими виробниками пального для російської армії. Волгоградський НПЗ переробляє майже 6% всієї нафти в Росії, а Астраханський ГПЗ є одним із ключових енергетичних об'єктів, що переробляє 12 мільярдів газового конденсату щорічно.

На заводі спалахнула пожежа: дивіться відео

Також за інформацією джерел, на Волгоградському заводі дрони СБУ та ССО уразили факельне господарство, установки первинної переробки №2 та №3, а також технологічні установки №20 та №21. На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали.

На об'єктах суттєві пошкодження: дивіться відео

Це вже п‘ята з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню НПЗ та інших російських підприємств, які працюють на ВПК та виробляють пальне для армії Росії,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, джерело додало, що дронова санкційна політика доводить свою ефективність.