Самі проговорились: як Путін прорахувався з украй важливим заводом у Брянську

Завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську був серйозно пошкоджений 10 березня внаслідок атаки крилатими ракетами Storm Shadow. Це дуже цінне для російського ВПК підприємство, тому Кремль не зможе швидко оговтатися від такого удару.

Адже влучання 5 ракет Storm Shadow практично унеможливило експлуатацію цеху. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, чому це катастрофічна втрата для Росії та чому Кремль не зміг захистити завод "Кремній Ел".

Варте уваги Генштаб оприлюднив вражаюче відео удару по заводу "Кремній Ел"

Наскільки серйозний удар по заводу в Брянську?

Військовослужбовець 413 полку Сил безпілотних систем "Рейд", експерт з озброєнь Defence Express Іван Киричевський зауважив, що атака коригувалася у режимі реального часу за допомогою розвідувального БпЛА.

Він звернув увагу, що дрон зафіксував влучання 5 ракет по головному корпусу – ядру всього процесу. Це завдало росіянам чимало проблем, оскільки виробництво мікроелектроніки має відбуватися в умовах стерильності.

Ба більше, росіяни втратили унікальне обладнання та фахівців, які працювали на заводі під час прильоту ракет. Загалом цей удар, наголосив військовий, загальмує темпи виробництва далекобійних ракет різних типів.

Після тривалої кампанії таких ударів до росіян почало доходити, що це не гра в одні ворота. Їм теж буде тяжко,

– сказав Киричевський.

Тому, додав військовослужбовець, росіяни повинні подумати про наслідки власних дій.

Чим особливий удар по заводу "Кремній Ел": дивіться відео

Чому втрата заводу "Кремній Ел" болісна для Росії?

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний нагадав, як керівництво заводу "Кремній Ел" свого часу акцентувало на важливості підприємства. Якщо воно припинить роботу – багато продуктів ВПК Росії просто припинять існування. Адже 90% всієї продукції, яку випускав цей завод, йшло для російського ВПК.

А по ньому було завдано дуже потужного удару. Тож руйнування там сильні.

Цех доволі великий: приблизно 150 на 150 метрів. На всіх відео з нього йде чорний дим – там сталася пожежа. Тобто руйнування серйозні, ворог не зможе дуже швидко оговтатись,

– наголосив Нарожний.

За його словами, у ворога є ще один подібний завод, але він більше орієнтований на цивільне виробництво. І буде вкрай складно переспрямувати його роботу на виготовлення елементів для озброєння.

Катастрофічною є й втрата обладнання заводу, яке виготовлене на Заході. Адже щодо Росії діють санкції. На його думку, за найоптимістичнішим для ворога сценарієм знадобиться кілька місяців, щоб знайти відповідного постачальника. Навіть якщо ж у росіян це вийде, то потрібно все перемістити й навчити працівників користуватися новою технікою.

Ба більше, росіяни втратили цінних фахівців. Адже в момент атаки на заводі перебували працівники. Вони могли сильно травмуватися або й загинути.

Наскільки критичний для Росії удар по заводу "Кремній Ел": дивіться відео

Що дасть Україні ураження заводу "Кремній Ел"?

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак також наголосив, що завод "Кремній Ел" – критично важливий для російського військово-промислового комплексу.

У 2015 році гендиректор цього підприємства пафосно проговорився, що якщо раптом зникне цей завод, то у Росії немає чим його замінити,

– зазначив Ступак.

Для України ж ця атака була таким собі кроком на випередження. Адже, зауважив ексспівробітник СБУ, на заводі "Кремній Ел" виготовляють важливі компоненти, зокрема, до ракет "Іскандер", комплексів С-300 та С-400.

А через бойові дії на Близькому Сході, додав він, є ризик, що Україна стикнеться з дефіцитом ракет для Patriot. Річ у тім, що країни Близького Сходу тільки за перші дні використали понад 800 цих ракет, аби відбити атаки Ірану. Натомість Україні за 4 роки повномасштабної війни партнери передали лише 600 ракет для Patriot.

До речі! Українські фахівці з БпЛА вирушили на Близький Схід, аби допомогти США та країнам Перської затоки ефективно знищувати іранські "Шахеди", не застосовуючи для цього дорогі ракети. Оскільки це дуже нераціонально: виробництво одного "Шахеда" може обходитися у 50 тисяч доларів, тоді як ракета для Patriot коштує більш як 3 мільйони доларів.

Чому Україна саме зараз вдарила по заводу в Брянську: дивіться відео

Чому Росія не перенесла завод "Кремній Ел" із Брянська?

Російські z-воєнкори істерять через ураження такого важливого об'єкта. Їх дуже цікавить, чому влада не евакуювала підприємство якнайдалі від кордону з Україною.

Іван Киричевський припускає, що це може бути пов'язане з 2 моментами:

росіяни чомусь були в певній ілюзії, що на завод "Кремній Ел" не прилетить;

евакуювати будь-яке підприємство – це складний організаційний процес, який не всім до снаги.

Військовий додав, що, на відміну від росіян, Україна перемістила певні об'єкти вглиб країни, а також розгорнула спільне виробництво з партнерами.

Цікаво! Після удару по заводу "Кремній Ел" місто Тула вирішило підтримати Брянськ, заявивши, що вони "з вами (з Брянськом – 24 Канал)". У Міноборони України не забарилися з відповіддю, анонсувавши подібне Тулі. І вже 11 березня там виникла масштабна пожежа на Косогірському металургійному заводі.

Що відомо про атаку на завод у Брянську?