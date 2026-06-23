Розруха повна, – військовий розкрив, які наслідки для Росії матиме удар по заводу у Воронежі

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по заводу, що виробляє електроніку для російських ракет у Воронежі. Українські сили цього разу завдали ударів крилатими ракетами, а від них руйнування значно масштабніші, ніж від дронів.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, наголосивши, чому українським силам було важливо завдати удару саме по підприємству російського ВПК у Воронежі. Він припустив, які саме ракети могли використати Сили оборони для цієї атаки.

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Чому атака стала несподіванкою для росіян?

Сазонов зазначив, що це був чудовий удар Повітряних сил України, тому що не було ані хвилі безпілотників, ані дронів-оманок, щоб перевантажити російське ППО. Тому ця атака стала для росіян повною несподіванкою.

Зрозуміло, що було завдано ракетного удару. Спершу йшлося про Storm Shadow, потім про "Фламінго". Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що був удар саме ракетами. Це були ракети повітряного базування – їх запускали з літаків,

– пояснив він.

У Воронежі Україна завдала удару по підприємству, що випускає електроніку. А саме мікропроцесорні елементи для ЗРГК "Панцир-С1", X-101, "Іскадер-К". На цьому підприємстві було обладнання, яке росіянам сьогодні важко придбати. Проти цього підприємства були запроваджені багатьма країнами санкції, але зрештою одразу надійно та потужно, за словами політолога, спрацювали тільки українські санкції.

Що саме виготовляв завод у Воронежі, уражений крилатими ракетами: дивіться відео

"Росіяни останнім часом запускають по Україні ракети, які виготовлені приблизно у квітні 2026 року. Це означає, що вони використовують цю зброю майже з коліс. Тому якщо зараз вибивати такі виробництва, то вже наступного місяця у Росії не буде важливих елементів для цих ракет. Тільки так можна зупинити ворога – позбавляючи можливості бити по Україні", – підкреслив військовослужбовець ЗСУ.

Які переваги Storm Shadow, якими могли вдарити по заводу у Воронежі?

Водночас є припущення, що завод у Воронежі було атаковано саме британсько-французькими крилатими ракетами Storm Shadow. Від цих ракет пошкодження не такі, як від дронів, вважає політолог, адже вони завдають великих руйнувань.

У цих ракет потужна бойова частина, тому на підприємстві у Воронежі – розруха повна. І, як кажуть місцеві жителі, "заводу більше немає", і я дуже сподіваюсь, що це дійсно так,

– наголосив Кирило Сазонов.

Він додав, що партнери України тривалий час не давали дозволу на використання Україною ракет Storm Shadow. Пізніше його все ж таки надали, але удари цими ракетами потребують узгодження. Відповідно, все це залежить від політичної волі наших іноземних союзників. Тому завжди краще мати ракети власного виробництва, щоб ні з ким не радитись, ні в кого не вимагати дозволу на використання. Саме над цим сьогодні працює Україна.

Зазначимо, що уражений ракетами завод у Воронежі постачав електронну компонентну базу для різних видів ракет та систем ППО Росії. Зокрема йдеться про елементи для блоків крилатих ракет Х-101, напівпровідникові матриці для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ "Заря-61М" у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК "Іскандер-К", електронні компоненти для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцир-С1".