"Це тільки початок": військовий експерт розібрав ефектні удари по ключових підприємствах Росії

Україна продовжує системно завдавати ударів по російських оборонних підприємствах, військових об'єктах та по логістичних шляхах ворога. 22 червня під ударом перебував завод у Воронежі з виробництва електроніки для російських ракет. Проте відновити його через можливі дії Сил оборони росіянам буде непросто.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, наголосивши, що удари по Росії мають системний характер і відбуваються майже щодня. Українські сили застосовують дрони, крилаті ракети, якими було уражено завод у Воронежі, але наприкінці літа – на початку осені можуть використати й балістику.

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Ініціатива перейшла у червні до України

Романенко зауважив, що підприємство у Воронежі виготовляло комплектування для крилатих ракет Х-101, "Іскандерів-К" та низки інших типів дуже важливих озброєнь.

"Російська пропаганда не показала, які пошкодження на підприємстві після удару. Але там є ураження окремих цехів, і завод зупинив свою діяльність. Росіяни намагатимуться відновити його дуже швидко, ймовірно, впродовж кількох тижнів. Проте питання у тому, чи дадуть їм це зробити Сили оборони України, тому що розвідка працює. Важливо підтримувати неробочий стан цього підприємства в подальшому", – наголосив генерал-лейтенант у відставці.

Як Україна вибудувала систему, завдаючи ударів по російських об'єктах: дивіться відео

Україна завдає ударів не тільки по об'єктах в Росії, що пов'язані з паливно-мастильними матеріалами, про що є багато інформації. Вона також зосереджена на воєнних цілях і оборонних підприємствах або хімічних, які маскуються під ті, що виробляють добрива, а насправді – вибухові речовини. Тобто весь час, за словами військового експерта, відбувається оцінка ситуації, визначаються пріоритети на поточний час, а також засоби, які завдаватимуть ударів та спроможності щодо їх здійснення.

Завдяки такій системній роботі і потужним ударам із залучанням FPV-дронів зі штучним інтелектом по логістичних шляхах, що ведуть до окупованого Криму, ініціатива у червні перейшла до України, –

впевнений Ігор Романенко.

Він додав, що це тільки початок і основа для перспектив щодо масштабування атак по важливих ворожих об'єктах.

Додамо, що у Генштабі ЗСУ, коментуючи удар по заводу у Воронежі, зазначили, що підприємство виготовляє продукцію, яка використовується для виробництва зброї, якою окупанти б'ють по українських містах. Йдеться, зокрема, про ракети Х-101 та "Іскандер-К". Тому "знищення потужностей об'єкта" суттєво знизить можливості Росії виробляти нові ракети.