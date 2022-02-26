Надішліть це людям в Росії, – Геращенко показав евакуацію поранених з дому, в який вгатили орки
26 лютого 2022 , 09:06Читать новость на русском
Ворог завдав ракетного удару по житловому будинку на проспекті Лобановського,6-а у Києві. Рятувальники евакуюють поранених з будинку.
Така інформація відома станом на 9 ранку 16 лютого. Про це написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
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З будинку, в яких вгатили росіяни, евакуюють людей
Антон Геращенко написав, як станом на 9 ранку людей будинку на вулиці Лобановського 6А, евакуюють жителів.
Евакуюють поранених від удару російських окупантів! Усі шліть це знайомим у Росію. Нехай полюбуються на те, як Путін "несе свободу" в Україну,
– написав Геращенко.
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