Росія атакувала підприємства та гуртожиток на Житомирщині: є постраждалий
Російські війська вранці 29 листопада завдали повітряних ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області. Під атакою опинилися підприємства у Житомирському районі та гуртожиток закладу освіти у Коростенському районі. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.
Про наслідки чергового ворожого обстрілу повідомили в Житомирській ОВА.
Що відомо про наслідки атаки?
За даними обласної влади, російські удари зачепили одразу два райони регіону. У Житомирському районі під обстрілом опинилися цивільні підприємства, тоді як у Коростенському районі ворог поцілив по гуртожитку навчального закладу.
Коли ще атакували Житомирщину?
Російські війська продовжують атакувати цивільну та транспортну інфраструктуру Житомирщини. Зокрема, у ніч проти 23 листопада під ударом опинилися дитячий садок у Житомирському районі та тепловоз поблизу залізничної станції у Коростенському районі.
А 27 листопада загарбники атакували цивільне підприємство у Малинській громаді, внаслідок чого одна людина загинула, а ще 12 отримали поранення.