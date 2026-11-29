Російські війська вранці 29 листопада завдали повітряних ударів по цивільній інфраструктурі Житомирської області. Під атакою опинилися підприємства у Житомирському районі та гуртожиток закладу освіти у Коростенському районі. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Про наслідки чергового ворожого обстрілу повідомили в Житомирській ОВА.

Що відомо про наслідки атаки?

За даними обласної влади, російські удари зачепили одразу два райони регіону. У Житомирському районі під обстрілом опинилися цивільні підприємства, тоді як у Коростенському районі ворог поцілив по гуртожитку навчального закладу.

Коли ще атакували Житомирщину?

Російські війська продовжують атакувати цивільну та транспортну інфраструктуру Житомирщини. Зокрема, у ніч проти 23 листопада під ударом опинилися дитячий садок у Житомирському районі та тепловоз поблизу залізничної станції у Коростенському районі.

А 27 листопада загарбники атакували цивільне підприємство у Малинській громаді, внаслідок чого одна людина загинула, а ще 12 отримали поранення.