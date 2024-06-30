Ракетний удар по Вільнянську на Запоріжжі: лікар розповів про стан поранених дітей 

Унаслідок ракетної атаки росіян по місту Вільнянськ Запорізької області зазнали поранень 36 людей, із них 9 – діти. У лікарні розповіли, що всі діти зазнали мінно-вибухових травм.

Їх доправили до лікарні орієнтовно після 19 години 29 червня. Директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко розповів виданню "Радіо Свобода", що у реанімації перебуває дівчинка, якій орієнтовно 15 років, пише 24 Канал.

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У якому стані діти, які постраждали у Вільнянську

Дівчинка, якій без місяця – 15 років, перебуває у відділенні реанімації. Поступила до нас з відкритою черепно-мозковою травмою. Ця дівчинка найбільш важка... Їй провели нейрохірургічну операцію... Її стан важкий, загрозливий для життя,

– розповів лікар.

Юрій Борзенко зазначив, що друга дівчинка з ураженням уламком лівої гомілки та відкритим переломом – теж прооперована. У неї дефіцит м'яких тканин. Вона перебуває в ортопедо-травматологічниму відділенні у свідомості.

Ще три дівчинки перебувають у відділенні хірургії з різним ступнем травм. Одна з дівчат – більше поранена, у неї уражені дві кінцівки. У другої дитини – множинне ураження м'яких тканин тулуба, рук та ніг. У третьої дівчинки – ураження м'яких тканин у районі щелепи.

Загалом до медзакладів госпіталізовано 19 постраждалих, із яких 5 дітей. Три людини у важкому стані.

На жаль, окупанти ввечері 29 червня атакували Вільнянськ, за декілька хвилин вдарили повторно. Імовірно, ракетою "Іскандер-М".