Розгром винищувачів Росії: як ракети "Нептун" змушують окупантів ховати авіацію

Сили оборони 15 жовтня вдарили ракетами "Нептун" по аеродрому Борисоглєбськ у Воронезькій області, уразивши шість винищувачів Су-34М. Аналітики припустили, як росіяни тепер будуть рятувати свою авіацію від можливих нових ударів.

Як повідомив Інститут вивчення війни (ISW), атакований об'єкт росіян розташований приблизно за 267 кілометрів від кордону з Україною. Окрім ураження самих бортів, ракетна атака пошкодила технічне обладнання летовища, що видно на супутникових знімках.

Чому передові аеродроми важливі для росіян

Втрати викликали помітну реакцію серед росіян. Один з російських військових блогерів визнав, що для захисту літаків поблизу українського кордону окупантам потрібна багатоступенева повітряна протиповітряна оборона.

За оцінкою ворожого оглядача, противник може зберегти залишки своєї авіації, але лише за умови її відведення на понад 400 кілометрів від України. Йдеться про тимчасове виведення не лише фронтових бомбардувальників, а й далекої та військово-транспортної авіації.

Російська армія регулярно застосовує винищувачі-бомбардувальники Су-34М для завдання ракетних ударів та скидання керованих авіабомб (КАБ) на прифронтові українські міста.

Це дозволяє російським збройним силам здійснювати більше бойових вильотів під час серій ударів, продовжуючи термін служби двигунів літаків та споживаючи менше авіаційного палива,

– пояснили аналітики.

Переваги для української ППО

Здатність України відштовхувати російську авіацію вглиб Росії дає важливу стратегічну перевагу, вважають в Інституті. Збільшення дистанції польоту дасть змогу українським військовим раніше фіксувати бойові вильоти противника. Це забезпечить додатковий час підрозділам ППО для мобілізації сил та засобів для відбиття атак.

Аналітики припускають, що за таких умов зменшаться руйнівні наслідки російських авіаударів.

Нагадаємо, в результаті ударів "Нептунів" по російському аеродрому у Воронезькій області було знищено чотири та пошкоджено ще два ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.