Удар росіян по багатоповерхівці під Бахмутом: врятували 5 людей, під завалами ще є живі люди

Рятувальники продовжують розбирати завали будинку в Часовому Ярі під Бахмутом, по якому вгатили російські загарбники. Наразі вдалося врятувати 5 людей.

Окрім цього, під завалами досі перебувають постраждалі. Рятувальники роблять усе можливе, щоб витягнути їх.

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ДСНСники встановили контакт з 3 людьми

На щастя, рятувальникам вдалося встановити мовний контакт з 3 людьми під завалами. Контакт підтримується, наразі тривають роботи з їхнього порятунку.

Скільки людей ще можуть перебувати під завалами

За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще 24 людини, з них 1 дитина. Від Головного управління до проведення пошуково-рятувальних робіт залучили 67 людей особового складу та 10 одиниць техніки. Місцева влада надала два навантажувачі та два автокрани.

Що трапилось

Ввечері 9 липня росіяни завдали ракетних ударів по Часовому Ярі, що на Донеччині. У місті зафіксували щонайменше 2 "прильоти".

Постраждали два п'ятиповерхові будинки, в одному з них два під'їзди перетворились на купи цегли та металу. Завали розбирали усю ніч і продовжують робити це й досі. На жаль, рятувальники виявили тіла 25 загиблих. Точну кількість загиблих можна буде встановити лише після закінчення усіх робіт.

За попередньою інформацією, Часів Яр обстріляли з РСЗВ "Ураган", але остаточно тип ракет встановить комісія.

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