Під час масованого удару Росії 26 серпня від мережі відключались 4 блоки АЕС

Росія у понеділок, 26 серпня, завдала по Україні масованого удару. Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні повідомило МАГАТЕ, що під час цієї атаки 4 українські енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі.

Тоді Росія атакувала Україну 236 засобами повітряного нападу. Ціллю окупантів були енергооб'єкти.

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Відключалися блоки Рівненської та Південноукраїнської АЕС

В офіційній ноті постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні зазначається, що спочатку відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції. Сталося це о 08:58.

Також відключався енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС. Сталося це о 17:05 через коливання в енергосистемі України, спричинені російською атакою.

Водночас о 09:05 за східноєвропейським часом енергоблоки Південноукраїнської атомної електростанції знизили потужність до сумарного рівня 1 800 мегаватів,

– йдеться в офіційній ноті.

Постійне представництво України вимагає МАГАТЕ негайно проінформувати щодо цього всіх членів організації.