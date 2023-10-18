Ранковий удар Росії по Обухівці на Дніпропетровщині: в якому стані поранена дитина

Внаслідок російської ракетної атаки по передмістю Дніпрі загинула одна людина. Також відомо про 4 поранених.

Медики прокоментували стан людей, які постраждали внаслідок ракетної атаки Росії на передмістя Дніпра. Російські загарбники поцілили по приватних будинках у селищі Обухівка.

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Що сказали лікарі

За словами медикині, у хлопчика є один уламок у сідниці. Цю дитину необхідно прооперувати. У жінки теж є осколкові поранення. Також в неї перелом передпліччя. Спеціалісти-травматологи визначать, як саме її далі треба лікувати.

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Двох з чотирьох постраждалих ушпиталили. Мовиться про 35-річного чоловіка та 63-річну жінку. Їхнім життям вже нічого не загрожує.

Лікарі розповіли про стан постраждалих: відео "Суспільного Дніпро"



Що відомо про атаку на Дніпропетровщину