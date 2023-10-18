Ранковий удар Росії по Обухівці на Дніпропетровщині: в якому стані поранена дитина
Джерело:"Суспільне Дніпро"
Внаслідок російської ракетної атаки по передмістю Дніпрі загинула одна людина. Також відомо про 4 поранених.
Медики прокоментували стан людей, які постраждали внаслідок ракетної атаки Росії на передмістя Дніпра. Російські загарбники поцілили по приватних будинках у селищі Обухівка.
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Що сказали лікарі
За словами медикині, у хлопчика є один уламок у сідниці. Цю дитину необхідно прооперувати. У жінки теж є осколкові поранення. Також в неї перелом передпліччя. Спеціалісти-травматологи визначать, як саме її далі треба лікувати.До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Двох з чотирьох постраждалих ушпиталили. Мовиться про 35-річного чоловіка та 63-річну жінку. Їхнім життям вже нічого не загрожує.
Лікарі розповіли про стан постраждалих: відео "Суспільного Дніпро"
Що відомо про атаку на Дніпропетровщину
- Вранці 18 жовтня Росія атакувала ракетами Дніпропетровську область. Вибухи чули жителі Дніпра та передмістя.
- Пізніше з'ясувалося, що росіяни вдарили по Обухівці, яка розташована близько до обласного центру. Окупанти влучили по приватних будинках.
- На жаль, в результаті загинула 31-річна жінка, яка у момент атаки перебувала вдома разом з двома дітьми. Її діти, на щастя вижили. Зараз вони перебувають з рідними.
- Відомо, що загиблу маму звати Катериною. Її чоловік боронить Україну від російських окупантів у лавах ЗСУ.
- Внаслідок цієї атаки 21 будинок зазнав пошкоджень. Крім цього росіяни пошкодили 11 господарських споруд та легковий автомобіль, а також газопровід.