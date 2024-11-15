Росія вдарила по Одесі "Шахедами", є жертви та руйнування: все, що відомо про атаку

Ворог вкотре атакував Одесу дронами-камікадзе. Безпілотники влучили в будинки, церкву, низку інших місць. Також внаслідок удару зупинилася котельня.

24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент про удар по Одесі ввечері 14 листопада. Повітряні сили та моніторингові канали попереджали про загрозу для центру міста та різних районів, а також для області. Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що це була одна з найбільш масованих атак дронами за останній час.

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Які наслідки удару "Шахедами" по Одесі

Зруйновано багатоквартирний житловий будинок в середмісті Одеси, сталося загоряння квартир, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку,

– написав Олег Кіпер.

Одеса знову під обстрілом / Фото з телеграм-каналу ДСНС

Геннадій Труханов також інформував, що пошкоджені релігійні та навчальні заклади. Але без деталей.

Обстріл пошкодив магістральний трубопровід централізованого опалення, через що тимчасово зупинили котельню. Там триває ремонт.

"Пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), 7 дитячих садків, 4 школи. Котельня також обслуговувала один із пологових будинків Одеси. Зараз там перебуває 28 породіль та 22 немовля", – інформував глава ОВА.

Утім, Кіпер додав: у закладі є кондиціонери, обігрівачі, потужний генератор та достатній запас палива. А тому пологовий зможе обігрітися автономно, використовуючи власні ресурси.

Щодо жителів пошкоджених будинків, то їм допомагатимуть зранку. Штаби збиратимуть документи для надання матеріальної допомоги.

Наслідки удару по Одесі 14 листопада / Фото з телеграм-каналу Олега Кіпера

Скільки людей постраждало

Про загиблу жінку стало відомо одразу. Щодо поранених спершу писали про двох, згодом їхня кількість зросла до восьми.

9-річний хлопчик у стані середнього ступеня важкості в лікарні, 22-річний хлопець у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеня важкості.

О пів на третю ночі 15 листопада в ДСНС уточнили, що постраждало 10 осіб, а пожеж було 6 за різними адресами.

Як реагувала влада

Андрій Єрмак підтвердив влучання по житловому будинку.

Черговий теракт росіян в Одесі. Удар по житловому будинку. Путіну просто подобається воювати з цивільними. Він не поважає нікого, звичайний, хворий на голову терорист,

– написав він.

А керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко виклав лаконічний допис: "Росіяни вбили жінку в Одесі, зруйнували будинок і поранили людей".