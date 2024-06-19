"Ми працюємо": яка львівська компанія постраждала через удар "Шахедами"

У ніч на 19 червня росіяни атакували Львівщину "Шахедами". Під удар дронів потрапила і львівська приватна компанія.

У підприємстві, чиє майно знищив російський ударний дрон, заявили, що роботу вони припиняти не збираються.

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Компанія заявила, що не скасувала жодного замовлення

Один з дронів-камікадзе залетів у Малехів Львівської громади та вдарив там по території підприємства "Файне Свято". Команда світло- та звукотехніків, піротехніків, дизайнерів та інших спеціалістів агенції займається організацією свят.

Дорогі друзі та партнери, клієнти нашої компанії. Під час ранішньої атаки шахедами був пошкоджений офіс компанії, знищений бус та все офісне майно. Проте ми працюємо, не скасовуємо жодного з проектів. Тому, аби запобігти дезінформації, пишемо цей пост. Разом ми сила, разом до перемоги! Слава Україні, честь та слава ЗСУ!

– заявили у компанії.

Компанія "Файне Свято" зазнала удару дронів / Фото Файне Свято

Знищений робочий бус компанії / Фото Файне Свято

Знищене і все офісне майно / Фото Файне Свято

Що відомо про нічну атаку дронів