Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, до яких наслідків призвів удар "Шахедом" по Фармуніверситету. Також свідки влучання поділилися, як пережили жахливий удар.

Скільки людей постраждало через удар?

Росіяни вдарили по будівлі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, який належить до Національного фармацевтичного університету. В інституті під час влучання працювали люди, а поруч розташований ринок та велика парковка з об'єктами, де займаються діти.

Це людна місцина. Просто диво, що внаслідок удару немає жертв та серйозних поранених. Проте все одно є постраждалі – четверо людей. Серед них троє жінок, у яких гостра реакція на стрес і їм була потрібна медична допомога, а також чоловік 89 років, у якого забої та контузія. Він випадково проходив повз і його відкинуло вибухом,

– зазначила кореспондентка.

Одним зі свідків удару стала фахівчиня Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Наталія Лаврова, яка якраз перебувала у будівлі інституту.

Над моїм робочим столом впала люстра. Якби не відійшла – та люстра впала б на голову,

– поділилась жінка.

За словами проректора з науково-педагогічної роботи Фармуніверситету Олександра Кухтенка, через удар "Шахедом" постраждало декілька співробітників. У однієї – гостра реакція, іншим допомогли лікарі.

Шукати логіки в обстрілах немає сенсу. Наш корпус постраждав так само як і будь-який цивільний об'єкт в Україні страждає від обстрілів в Україні,

– підкреслив Кухтенко.

Внаслідок атаки будівля освітнього закладу суттєво пошкоджена – пробитий дах, перекриття другого поверху, постраждало дуже серйозне обладнання.

Міська влада повідомила про те, що буде допомагати та сприяти відновленню будівлі. Однак спочатку треба порахувати завдані ударом збитки.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що люди, які перебували поруч на ринку, дуже налякані, адже на їх очах "Шахед" влучив у будівлю.

Це – справжній терор, який коїть Росія проти України. Це просто щастя, що ніхто не постраждав на ринку,

– наголосив мер міста.

Окрім того, будівля, що пошкоджена після удару окупантів, дуже красива та є пам'яткою архітектури місцевого значення. Вона була побудована у 1884 році та має цікаву історію.

Які наслідки атаки на Харківщину?

Також росіяни продовжують обстрілювати Харківську область, зокрема, Куп'янщину. 16 вересня ворог вісім разів обстрілював села Куп'янського району і саме місто з FPV-дронів, безпілотників, різного типу озброєння.

Внаслідок ударів, на жаль, є одна загибла людина у селі Болдирівка. У Куп'янську постраждав 63-річний чоловік, а у селі Осиново – 82-річний чоловік.

Вже вранці 17 вересня у селі Красноярське була поранена жінка через удар FPV-дроном.

