Першими скинули надважку бомбу на Сумщину: СБУ оголосила підозру 5 російським генералам

Служба безпеки заочно повідомила про підозру 5 російським генералам. Вони командували першим ударом надважкої бомби по Сумській області у 2022 році.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис СБУ у телеграм-каналі.

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Що відомо про підозру СБУ 5 російським генералам

У СБУ зазначили, що зібрали доказову базу щодо воєнних злочинців з Росії, які у травні 2022 року віддали наказ ударити по цивільній інфраструктурі Сумської області керованою авіабомбою типу УПАБ-1500Б.

Це був перший випадок, коли окупанти використали для обстрілу мирних об'єктів Сумщини настільки потужний боєприпас. Ця надважка бомба влучила по агрокомплексу на території Путивльської громади, зруйнувала декілька корпусів місцевої сільгоспкомпанії та пошкодила будівлі двох коледжів.

За даними слідства СБУ, ініціатором цього бомбардування був командувач Західного військового округу Росії генерал-полковник Алєксандр Журавльов. Саме він разом зі своїм першим заступником генерал-лейтенантом Алєксєєм Завізьоном спланували повітряну атаку по місцевому агропідприємству,

– зазначили у СБУ.

Далі запит на здійснення авіаудару від Журавльова отримав командувач військово-повітряних сил Росії генерал-лейтенант Сєргєй Дронов. Він дав згоду на цю атаку.

"Потім за його наказом окупанти підняли у повітря бомбардувальник Су-34 з аеродрому в Ахтубінську і здійснили удар по українському підприємству", – підкреслили у службі.

Також у СБУ зазначили, що в ході розслідування встановили особи ще 4 російських посадовців, які причетні до підготовки та здійснення ворожої авіаційної атаки. Це підлеглі генерала Дронова.

Серед злочинців були:

начальник штабу – перший заступник командувача військово-повітряних сил Росії генерал-майор Сєргєй Мещеряков;

начальник 929-го льотно-випробувального центру міноборони Росії – генерал-майор Радік Барієв;

начальник штабу 929-го центру – полковник Віктор Моховіков;

заступник начальника 929-го центру міноборони Росії – полковник Максім Стефанов.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили 7 росіянам про підозру за порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі тривають комплексні заходи, щоб покарати винних.