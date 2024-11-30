ЗМІ дізналися, що буде з Москвою, Пхеньяном та Пекіном у разі удару ядерною зброєю США

Російський диктатор Владімір Путін вже пригрозив вдарити балістичною ракетою "Орешник" по "центрах ухвалення рішень" у Києві. Після дозволу бити по російських об'єктах західною зброєю телебачення пропагандистів вибухнуло новою хвилею ядерних погроз.

На тлі обговорень щодо можливості ядерної війни NewsWeek проаналізувало ймовірні наслідки удару ядерною зброєю США по Москві, Пхеньяну та Пекіну. Для цього ЗМІ використало карти, створені професором та істориком ядерних технологій Алексом Веллерстайном.

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Що буде, якщо США вдарять ядерною зброєю

Як пояснює Newsweek, радіус вогняної кулі від застосування B-83, йдеться про внутрішнє жовте коло, в якому все буде випаровуватися через інтенсивне тепло, що піднімається до мільйонів градусів, досягне приблизно 1,59 квадратної милі, що дорівнює майже 4,12 квадратного кілометра.

Водночас зазначається, що більш помірний радіус ураження вибухом, внутрішнє сіре коло,, що охоплює 67,7 квадратної милі, це близько 175,34 квадратного кілометра, вибуху, знищить житлові будинки та, ймовірно, спричинить масові пожежі.

Згідно з оприлюдненою інформацією, будь-хто в межах 211 квадратних миль, що сягає близько 549,49 квадратного кілометра, навколо епіцентру вибуху, це радіус теплового випромінювання, тобто ширше оранжеве коло ризикує отримати опіки третього ступеня по всій шкірі.

Вони часто безболісні, оскільки вони руйнують больові нерви, що може призвести до отримання серйозних рубців інвалідності та ампутацій. У радіусі легкого пошкодження вибухом, ширше сіре коло, 535 квадратних миль, навколо епіцентру слід очікувати, що скляні вікна розіб'ються, що може спричинити травми.

ЗМІ звернулося по коментарі до міністерств оборони США та Росії та Постійного представництва Корейської Народно-Демократичної Республіки при ООН електронною поштою, а також попросило про коментар посольство Китаю у Вашингтоні.

За даними ивдання, у разі застосування B-83 по Москві близько 1 374 840 людей загинули б, а 3 747 220 отримали б поранення. За будь-який 24-годинний період у Москві в середньому 10 222 930 людей перебувають в радіусі вибуху (1 psi) симульованої детонації.



Карта ураження у разі удару ядерною бомбою по Москві / Фото Newsweek

За оцінками експертів, якщо вдарити вищезгаданою бомбою по Пхеньяну, то там загинули б 1 327 820 людей і 1 105 660 отримали б поранення. За будь-який заданий 24-годинний період у місті в середньому 3 177 764 людини перебувають у радіусі вибуху (1 psi) симульованої детонації.



Карта ураження у разі удару ядерною бомбою по Пхеньяну / Фото Newsweek

Водночас у Пекіні у такому разі, як свідчать оцінки, загинули б 1 548 460 людей і б3 332 190 осіб отримали б поранення. Тут в середньому 9 038 075 людей перебувають у радіусі вибуху (1 psi) симульованої детонації.



Карта ураження у разі удару ядерною бомбою по Пекіну / Фото Newsweek

Як уточнює видання, подібний розвиток подій можливий у разі атаки з повітря. Згідно з Bulletin of the Atomic Scientists, імовірність такої атаки вища, ніж з поверхні землі. На оцінку сильно впливає ступінь детонації, а застосована модель припускає, що висота детонації становить 10 890 футів, це близько 3319 метрів, щоб максимізувати діапазон 5 psi.