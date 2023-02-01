Росіяни "плачуться", бо ЗСУ зруйнували важливий міст під Мелітополем: промовисте відео

Російські пропагандисти на всю трублять про наслідки удару українських військових по мосту поблизу тимчасово окупованого Мелітополя. Волею-неволею вони самі зізнаються, що російських військових стало значно менше.

Ведуча 24 Каналу Дарія Кудімова потролила росіян, які злякалися “бавовни”. Вона наголосила, що наша авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і технік та два удари по позиціях ЗРК.

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У Росії сильно налякані через удар

Росіяни самі продемонстрували, на скільки влучно відпрацювали ЗСУ під Мелітополем. Зокрема, міст, про який так активно говорить російська пропаганда, був одним з основних шляхів постачання для окупантів. За повідомленнями місцевих жителів, українські сили атакували його під час проходження колони військової техніки.

Ця подія стала мейнстримом для російських військкорів.

Тут все пошкоджене уламками. Судячи з усього били по ньому з установок HIMARS, тому що усі п'ять ракет практично лягли в одному місці на одному прольоті,

– розповів плачевно один із них, перебуваючи на місці події.

Російський журналіст у повній захисній амуніції, ходячи по зруйнованому мосту для більш драматичної картинки, наголосив, що неозброєним оком видно, якої потужної сили був удар.

За його словами, загинуло всього п'ятеро людей, ще четверо отримали поранення і були госпіталізовані.

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Нарешті Росія говорить про втрати

Дарія Кудімова влучно підмітила, що про те, що половина десантників вже немає, вже відверто почали розповідати з екранів російських телеканалів.

Пропагандисти "плачуться", що російських повітряно-десантних військ на фронті вже не видно. Вони навіть називають це об’єктивною реальністю.

До початку мобілізації у нас повітряно-десантні війська приблизно позбавилися 40–50% штатного складу. Зараз в бойовому штаті старих, перевірених десантників залишилося не так вже і багато

– скаржаться росіяни.

Втім, за словами ведучої, їхня кількість буде зменшуватися ще – ЗСУ про це подбають. До того ж Україна продовжує отримати зброю від Західних партнерів, щоб українські військові не відмовляли собі у бажанні "підсмажити" окупантів.

Заяви російських пропагандистів: коротко