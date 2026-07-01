Уражено підприємство зі складу "Роскосмосу", мости та склади: ЗСУ вгатили по окупантах

Українські військові продовжують завдавати нищівних ударів по росіянах. Сили оборони атакували підприємство зі складу "Роскосмосу", склади та мости ворога.

Про це повідомили у Генштабі.

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Які наслідки для окупантів після ударів ЗСУ?

У ніч на 1 липня українські військові вгатили по АТ "Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань" у Пензенській області Росії. На місці ударів зафіксували задимлення.

АТ "Науково-дослідний інститут фізичних вимірювань" – це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування, яке входить до складу холдингу "Російські космічні системи".

Там окупанти виготовляли датчики для крилатих та балістичних ракет ("Іскандер", "Калібр", Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу.

Сили оборони також завдали ударів по ворогу і на окупованих територіях. На Донеччині було уражено логістичну переправу та автомобільний міст через річку Малий Кальчик, а на Луганщині – залізничний міст через річку Тепла.

Зазначені об'єкти противник використовував для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів,

– заявили у Генштабі.

Окрім цього, ЗСУ атакували склади паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі, а також три склади матеріально-технічного забезпечення у Курській, Донецькій та Харківській областях.

Також було уражено 5 пунктів управління БпЛА противника на Запоріжжі та Донеччині.

Що ще відомо про успішні удари ЗСУ по ворогу?

Протягом 28 та в ніч на 29 червня Сили оборони України масштабно вдарили по важливих військових об'єктах російської армії. Головна мета атаки – підірвати воєнно-економічний потенціал та зруйнувати логістику окупантів.

Українські військові атакували автомобільний міст поблизу Новоазовська на Донеччині та два залізничні мости на Луганщині. Під приціл ЗСУ потрапили й центри управління ворожими безпілотниками. Сили оборони уразили їх поблизу Гуляйполя на Запоріжжі та біля Бахмута на Донеччині.

Сили спеціальних операцій завдали deep strike по території Росії. Під ударом були два заводи біля Оренбурга – газопереробний та гелієвий. Також у Генштабі додали, що Сили оборони уразили склад FPV-дронів росіян в районі Алексєєвки, що в Бєлгородській області.