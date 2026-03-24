Влучання у цех збірки літаків: супутникові знімки наслідку удару по авіазаводу під Ульяновськом
- Українські військові 16 березня завдали удару по заводу в Ульяновську, де виробляли літаки Іл-76МД-90А та Іл-78М-90А.
- Супутникові знімки зафіксували влучання в цех збірки літаків.
Українські військові 16 березня вдарили по російському авіазаводу "Авіастар" в Ульяновську. На супутникових знімках видно пошкоджений цех збірки літаків.
На підприємстві окупанти виготовляли та обслуговували військові літаки. Про це повідомили в Dnipro Osint.
Які наслідки влучання по заводу?
Генштаб раніше повідомляв, що Сили оборони Україну завдали ураження по інфраструктурі авіабудівного заводу “Авіастар”.
В мережі публікують супутникові знімки, на яких видно наслідки удару українських військових. На фото помітили влучання у цех збірки літаків.
Наслідки влучання по заводі / Фото Dnipro Osint
Також у Генштабі заявляли, що частина літаків на території підприємства отримала ушкодження різного ступеня.
Нагадаємо, що 17 березня 2026 року на авіаремонтному заводі в Новгородській області Росії ЗСУ уразили літак А-50. Його знищення важливе, оскільки це судно має локатор, який допомагає російським ППО.
Чим відомий російський завод "Авіастар"?
На підприємстві в Ульяновську росіяни виробляли військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А та заправники Іл-78М-90А.
Завод також є частиною ворожої Об'єднаної авіабудівної корпорації, структури "Ростеху". На ньому росіяни обслуговували важкі транспортні літаки Ан-124 "Руслан".
Що ще відомо про атаки по Росії?
Сили оборони України завдали ударів по засобах ППО, радіолокаційних станціях та складах російської армії на окупованих територіях та в Росії. Внаслідок ударів було зруйновано склади, в тому числі зі зберігання "Шахедів".
У порту Приморськ після атаки ЗСУ горять щонайменше 4 нафтові резервуари, хоча місцева влада повідомляє про спалах лише одного.
Українські військові атакували аеродром "Енгельс-2" та об'єкти в Саратові, що дозволило проломити коридор в російській ППО.