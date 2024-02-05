Ударами по НПЗ СБУ завдає мільярдних збитків Росії, – експерт

Економіка Росії зазнає мільярдних збитків у результаті системних ударів СБУ по стратегічних НПЗ країни-агресора.

Таку оцінку дає політолог Олексій Голобуцький третьому за декілька тижнів підриву Службою безпеки України російських нафтопереробних заводів.

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"СБУ завдає мільярдних збитків економіці Росії – страждає бюджет, зриваються контракти та суттєво ускладнюється логістика. Атаки майже на третину скоротили експорт нафтопродуктів з Росії. А попереду – нове скорочення. Без НПЗ "країна-бензоколонка" існувати не зможе", – акцентує Голобуцький.

Експерт підкреслює, що кожен удар вглиб території ворога відволікає сили ППО Росії з фронту і працює на українську армію.

Прикривати НПЗ в тилу у підлеглих Шойгу поки виходить не дуже вдало. Всі три атаки продемонстрували 100% результат. Навіть після двох успішних уражень росіяни не змогли зупинити прильоти по третьому НПЗ. А я нагадаю, що нафтопереробні заводи працюють на російський військово-промисловий комплекс і є законною ціллю для України,

– пише експерт.

Як відомо, в ніч з п'ятниці на суботу СБУ підірвала один з найбільших російських НПЗ.

"Цього разу прилетіло у Волгоград, за 700 кілометрів від українського кордону. Два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності. Причому НПЗ у Волгограді – один з ключових. Російські експерти підтверджують, що це основний виробник промислових і моторних мастил", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, що джерело СБУ в коментарі для преси підкреслило, що вибухи на російських НПЗ триватимуть.