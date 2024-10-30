Під ударом – паливна інфраструктура: Ізраїль потужно обстріляв ліванське місто Баальбек

У середу, 30 жовтня, ізраїльські ВПС завдали потужних авіаударів по ліванському місту Баальбек. Повідомляється, що вони були націлені на паливну інфраструктуру.

Раніше ізраїльська армія виступила зі зверненням до жителів міста арабською мовою, закликавши їх евакуюватися.

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Атака Ізраїлю на Ліван

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по складах палива Хезболли в Лівані, повідомили в середу ввечері ЦАХАЛ.

За словами військових, паливні склади, надані Іраном, належали підрозділу матеріально-технічного підсилення 4400 Хезболли в долині Бекаа.

Повідомляється, що цей підрозділ відповідає за передачу зброї з Ірану Хезболлі. Угрупування використовує ці паливні склади для забезпечення паливом своїх військових транспортних засобів, які є критично важливими для операцій.