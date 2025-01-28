Агенти ФСБ готували ракетний удар по аеродромах з літаками F-16: групу затримали
- СБУ затримала агентів ФСБ, які готували ракетний удар по аеродромах з F-16, під час фотографування злету винищувача.
- Агенти з Кременчука отримали завдання збирати координати авіабаз та описувати техніку для можливих ударів ворога; їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- СБУ задокументувала їхні візити в різні регіони України, вилучила телефони з доказами та провела заходи для безпеки об'єктів оборони.
СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетний удар по аеродромах базування F-16. Їх затримали "на гарячому", коли ті фотографували зліт винищувача.
Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне з конфіскацією майна, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
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Що відомо про затримання українців, яких завербувала ФСБ
Так, двох агентів ФСБ, які фотографували зліт вітчизняного F-16, затримали поблизу одного із військових аеродромів України. СБУ повідомляє, що це двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею ФСБ, особу якої вже встановили.
Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари,
– зазначили у СБУ.
Крім геолокацій вони мали зробити текстовий та фотозвіт. Зрадники мали вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів.
Для цього ворожі агенти планували на маршрутних автобусах об'їхати 5 областей України. Біля кожного з об'єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати "ціль" протягом декількох днів.
ФСБ завербувала українців для розвідки / фото СБУ
Служба безпеки затримала обох фігурантів ще на початковому етапі. Правоохоронці задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16. Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Хлопцям повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.