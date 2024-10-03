Необхідно продовжувати атаки: авіаексперт сказав, чим цінний аеродром "Борисоглєбськ" для Росії

У Росії 3 жовтня лунали потужні вибухи. Дрони Служби безпеки України здійснили атаку по військовому аеродрому "Борисоглєбськ", там окупанти зберігали бомбардувальники та керовані авіабомби, якими обстрілювали Україну.

Відомо, що у спецоперації зі знешкодження військових запасів Росії брали участь СБУ, ССО та інші Сили оборони. Авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що будь-який російський аеродром, який розташований на відстані близько 500 кілометрів від кордонів України є ціллю для ЗСУ.

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Ворожі цілі

Анатолій Храпчинський підкреслив, що Росія використовує аеродроми, які близько розташовані до України, для завдання ударів по нашій території, зокрема по прифронтових містах.

Безумовно, "Борисоглєбськ" треба продовжувати атакувати, адже там є навчальна база, де готують нових пілотів,

– зазначив авіаексперт.

Завданням України є унеможливити підготовку окупантів для майбутньої експлуатації тактичної чи стратегічної авіації. Храпчинський наголосив, що на аеродромі у російському місті Борисоглєбськ базувалась більша частина літаків, які могли здійснювати польоти для ударів по території України.

Важливо! Є підтвердження, що під час атаки дронами 3 жовтня по "Борисоглєбську" під ураженням опинились склади з КАБами, стоянки літаків Су-35, Су-34 та місця, де росіяни зберігали авіаційне пальне.

Нагадаємо, що ЗСУ вже не вперше здійснюють удари в районі Борисоглєбська. Там 9 квітня дрони атакували й авіаційний ремонтний завод.