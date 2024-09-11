Удари по енергетиці: у Кремлі прокоментували заяву Шойгу

Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Раніше колишній міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу заявив, що його держава пристала на пропозицію Туреччини припинити ці удари, однак українська сторона відмовила.

Натомість у Кремлі заперечили слова Шойгу. У адміністрації Владіміра Путіна заявили, що Росія та Україна не досягали чітких домовленостей щодо заборони ударів по об'єктах енергетики, передає 24 Канал.

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Москва хоче "досягти цілей"

Речник Кремля Дмітрій Пєсков спростував заяву секретаря Радбезу Сергія Шойгу про те, що Путін дав свою згоду щодо цього.

Жодних чітких домовленостей не було. Це перше,

– наголосив прессекретар.

Він також сказав, що на тлі подій в Курській області важко уявити можливість домовленостей. Разом з тим Пєсков наголосив, що для Москви головним залишається "досягнення наших цілей".

При чому речник Кремля підкреслив, що "спеціальна воєнна операція" – це єдиний спосіб досягнення цих цілей.