Чи здатна Росія створити катастрофу в Україні, повністю поклавши енергетику: відповідь РНБО
- Андрій Коваленко стверджує, що Росія не здатна повністю покласти енергетичну систему України та створити катастрофу.
- Кращі професіонали України, включаючи комунальників та енергетиків, працюють над запобіганням цим загрозам.
Окупанти не припиняють чи не щоденні удари по об'єктах енергетики, створюючи важку ситуацію в багатьох регіонах. Втім, на думку очільника ЦПД, Росія не здатна створити в Україні катастрофу, повністю поклавши систему.
Про те, чи зможе Росія спричинити в Україні катастрофу, розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Чи може Росія повністю покласти українську енергетику?
Андрій Коваленко пояснив, що Росія б'є по енергетиці, зі світлом та теплом складно, але ворог не здатний повністю покласти систему і створити катастрофу. Є низка чинників, які впливають на цю нездатність.
Відповідно, я не кажу, що все дуже просто і легко – ні, ситуація складна. Але катастрофи, яку малюють їх пропагандисти нам, і про яку вони мріють, не буде,
– наголосив очільник ЦПД.
Він додав, що це варто пам'ятати щодня, коли здається, що ситуація нестерпна. "Кращі професіонали цієї країни працюють над тим, щоб в росіян нічого не вийшло. Працюють саме руками – комунальники, енергетики. Ну і ще дещо відбувається", – заявив Коваленко.
Як українців лякають у мережі?
Нагадаємо, нещодавно Центр протидії дезінформації спростував чутки про повне відключення електроенергії на Заході України. У мережі поширили інформацію про це та оформили її як офіційну.
Фахівці ЦПД заявили, що насправді жодних підтверджень таких дій з боку Міненерго, оператора енергосистеми, ОВА чи обленерго немає станом на 12:00 17 січня.