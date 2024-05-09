Росіяни спекулюють: чи справді Кримський міст втратив воєнне значення

Видання The Independent заявило, що вже три місяці росіяни не використовують Кримський міст для перекидання техніки й саме тому Росія будує залізницю по узбережжю Азовського моря. Однак Кримський міст не втрачає свого воєнного значення.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що росіяни самі спекулюють про це, адже втратилась актуальність ударів ЗСУ по мосту. Однак він завжди буде залишатись ціллю українських військових.

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Спекуляція росіян

Росіяни, за словами Черника, самі роблять викиди такої інформації про невикористання Кримського мосту спеціально для того, щоб ЗСУ не завдавали по ньому ударів. Однак актуальність ударів по мосту нікуди не зникла. Росіяни возять через нього паливо для танків та снаряди.

Пускають дим в очі, ніби то не використовують міст. Я впевнений, що використовують, просто не такими ешелонами, як до цього часу,

– підкреслив військовий експерт.

Законна ціль

Навіть, якщо Кримський міст працює не на всю потужність, все одно залишиться актуальність ударів по ньому, адже він забезпечує рух російського транспорту.

Навіть якщо 10% спроможності – це є законною ціллю, ці 10% потрібно ліквідовувати й нищити,

– зазначив

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