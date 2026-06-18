ЗСУ ізолюють Крим: полковник з Британії спрогнозував, яким буде наступний крок

Україна розпочала стратегічні дії щодо ізоляції Криму – українські бійці атакують мости з російської сторони, які з'єднують півострів з материковою частиною нашої країни, а також знищують логістику ворога на півдні. Це створює для Росії не просто дилему, а реальну проблему, адже такі атаки чинять величезний тиск на російських військових.

Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем, наголосивши, що зараз Крим є пріоритетом для України. Росіянам ж не вдається завадити атакам, попри значні зусилля.

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Наступний крок ізоляції Криму

За словами полковника армії Великої Британії у відставці, Росія вже отримала серйозний сигнал – удари по штабу Чорноморського флоту в Севастополі, атаки по системах протиповітряної оборони по всьому Криму, удари по аеродромах росіян.

Крім того, наша країна масштабно атакувала Керченський міст, після чого ворог був змушений його перекрити. Після того як росіяни знову його відкрили, вони почали більше покладатися на залізничні пороми для постачання Криму, але й туди почало прилітати. Це ізолює Крим із південного боку.

Інгрем зазначив, що наступним очевидним етапом стала ізоляція півострова із півночі. В такий спосіб Україна перетворює Крим на дилему для Володимира Путіна і для росіян, адже психологічно півострів є пріоритетом для російського диктатора.

Водночас Україна насправді не має можливості провести в Криму висадку. Тому наступний найкращий варіант – фактична облога півострова, щоб припинити його забезпечення пальним, боєприпасами та всім, що потрібне людям у Криму для виживання,

– наголосив він.

Полковник армії Великої Британії у відставці підкреслив, що після цього Росія не зможе використовувати Крим як базу для атак по окупованій частині України чи по самій Україні. Їй також буде складніше використовувати Крим як авіабазу або військово-морську базу для ударів із Чорного моря.

"Ми бачимо, що українські сили дістаються всіх маршрутів поставок через сухопутний коридор, який йде з Росії через окупований Донбас до північного Криму. Українські сили безпілотних систем закривають ці маршрути та досить успішно порушують будь-які логістичні постачання, які йдуть у них в обидві сторони", – підсумував він.

Інгрем про ізоляцію півострова: дивіться відео

Нагадаймо, що нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров сказав, що Крим "незабаром стане островом". В Кремлі вже встигли відреагувати – міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, буцімто, "не зовсім розуміє, як це буде відбуватись".

Водночас окупанти почали укріплювати кримські райони, готуючись до висадки десантів.