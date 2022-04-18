Удари по Маріуполю, обстріл Києва, знищення окупантів: відеодайджест 53-го дня війни

Україна 53 дні героїчно протистоїть російським окупантам. Ворог продовжує завдавати ударів та не припиняє нападу.

Героїчне протистояння України російським окупантам триває. 53 дні наші хоробрі воїни ЗСУ нищать ворога, а український народ робить все можливе, щоб допомогти своїм захисникам.

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Відеодайджест 53-го дня війни

Генштаб ЗСУ опублікував огляд головних подій 53-го дня війни. Бомбардування Маріуполя, атака Києва, чергові втрати ворога: усе в короткому огляді від наших захисників.

Дайджест 53-го дня війни: відео

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